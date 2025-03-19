The Guardian: Британия не намерена прекращать помощь Украине, как этого требует Кремль

Кир Стармер (Фото: ЕРА/TOLGA AKMEN)

Великобритания не прекратит свою помощь и поддержку Украины несмотря на требования России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных собеседников в британском оборонном ведомстве.

По словам информаторов, поставки оружия и обучение британскими военными украинских не прекратится, несмотря на заявление Кремля о том, что мир может быть достигнут при условии прекращения всей иностранной военной помощи.

Отмечается, что Великобритания сперва никак не отреагировала на эти требования России, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

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Однако утром 19 марта в стране подчеркнули, что позиция касательно поддержки Украины не изменилась и не изменится только потому, что этого потребовали в Москве. В 2025 году Британия намерена оказать Украине военную помощь на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,8 млрд).