The Guardian: Британия не намерена прекращать помощь Украине, как этого требует Кремль
Великобритания не прекратит свою помощь и поддержку Украины несмотря на требования России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных собеседников в британском оборонном ведомстве.
По словам информаторов, поставки оружия и обучение британскими военными украинских не прекратится, несмотря на заявление Кремля о том, что мир может быть достигнут при условии прекращения всей иностранной военной помощи.
Отмечается, что Великобритания сперва никак не отреагировала на эти требования России, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.
Однако утром 19 марта в стране подчеркнули, что позиция касательно поддержки Украины не изменилась и не изменится только потому, что этого потребовали в Москве. В 2025 году Британия намерена оказать Украине военную помощь на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,8 млрд).
- 18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военных.
- По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.
- 19 марта Трамп опроверг, что говорил с Путиным об остановке военной помощи Украине. Россия ранее заявляла, что "главное условие недопущения эскалации конфликта" – это полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву.
- Великобритания и ЕС ведут переговоры по ускорению поставок оружия для Украины.