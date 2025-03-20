Sky News: Принц Уильям посетит войска в Эстонии на фоне опасений угрозы от России

Отмечается, что британский принц посетит не только военных, но и украинских беженцев

Принц Уильям (Фото: ЕРА)

20 марта британский принц Уильям посетит Эстонию, чтобы поддержать войска, сдерживающие российскую агрессию в регионе. По информации дипломатических собеседников Sky News, Эстония опасается, что после мирного соглашения с Украиной Россия может угрожать уже ей.

Собеседники отметили, что в Эстонии не исключают быстрого перевооружения России после заключения мира. После этого Кремль, по их мнению, может снова угрожать Украине или атаковать уже Эстонию и других североевропейских союзников по НАТО.

Сообщается, что принц Уэльский прибудет в Таллин с двухдневным визитом от имени правительства Великобритании и Министерства иностранных дел.

21 марта принц посетит лагерь Тапа в качестве главнокомандующего Мерсийского полка, расположенного в 160 км от российской границы. Всего протяженность общей границы Эстонии с Россией 294 км.

Около 900 британских военнослужащих размещены в Эстонии в рамках операции "Кабрит", являющейся вкладом Великобритании в усилия НАТО по противодействию российской агрессии в странах Балтии.

Отмечается, что королевский визит планировался несколько месяцев. Но сейчас он крайне "своевременен" на фоне того, что премьер-министр Британии Кир Стармер проводит переговоры о возможном участии войск в любом прекращении огня между Россией и Украиной.

Также принц посетит Freedom School, основанную Министерством образования и исследований в мае 2022 года в ответ на полномасштабную войну России против Украины. По оценкам, в настоящее время там проживает около 60 000 украинских беженцев.