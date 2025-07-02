У Каліфорнії на складі з феєрверками сталися пожежа та вибухи – відео

Пожежа на складі феєрверків (скриншот відео з NBC News)

У Каліфорнії на складі феєрверків сталися пожежа та вибухи. Правоохоронні органи поки що не коментують інформацію про постраждалих, повідомляють NBC News та NBC Los Angeles, посилаючись на інформацію від офіційних осіб.

Шерифський офіс округу Йолу повідомив, що склад розташований недалеко від округу Еспарто на північний захід від Сакраменто. Начальник пожежної служби Кертіс Лоуренс заявив, що рятувальники прибули на місце події близько 17:50 1 липня (2 липня о 03:50 за київським часом) і виявили, що кілька будівель охопила пожежа, а також спостерігалися численні вибухи.

"Наразі все дуже попередньо", – сказав він, відповідаючи на запитання про постраждалих.

Сакраментське відділення NBC KCRA з гелікоптера зафіксувало пожежі на об'єкті. На кадрах видно щонайменше одну будівлю у полум'ї, а також запуски та вибухи феєрверків.