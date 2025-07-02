В Калифорнии загорелся и взорвался склад с фейерверками – видео
В Калифорнии на складе фейерверков произошли пожар и взрывы. Правоохранители пока не комментируют информацию о наличии пострадавших, передают NBC News и NBC Losangeles, ссылаясь на информацию от официальных лиц.
Офис шерифа округа Йоло сообщил, что склад расположен недалеко от округа Эспарто к северо-западу от Сакраменто. Начальник пожарной охраны Кертис Лоуренс заявил, что спасатели прибыли на место около 17:50 1 июля (2 июля в 03:50 по Киеву) и обнаружили, что несколько зданий были охвачены огнем и наблюдались многочисленные взрывы.
"Сейчас все очень предварительно", – сказал он на вопрос о пострадавших.
Филиал NBC KCRA в Сакраменто с вертолета запечатлел пожары на объекте. Видно по меньшей мере одно горящее здание, а также запуск и детонацию фейерверков.
- В штате Айдахо при тушении пожара были застрелены двое спасателей. Вероятный стрелок, 20-летний Уэсс Роли, был найден мертвым на горе.