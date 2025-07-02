В Калифорнии загорелся и взорвался склад с фейерверками – видео

После пожара пиротехника начала детонировать – в небо поднялся столб огня

Пожар на складе фейерверков (скриншот видео NBC News)

В Калифорнии на складе фейерверков произошли пожар и взрывы. Правоохранители пока не комментируют информацию о наличии пострадавших, передают NBC News и NBC Losangeles, ссылаясь на информацию от официальных лиц.

Офис шерифа округа Йоло сообщил, что склад расположен недалеко от округа Эспарто к северо-западу от Сакраменто. Начальник пожарной охраны Кертис Лоуренс заявил, что спасатели прибыли на место около 17:50 1 июля (2 июля в 03:50 по Киеву) и обнаружили, что несколько зданий были охвачены огнем и наблюдались многочисленные взрывы.

"Сейчас все очень предварительно", – сказал он на вопрос о пострадавших.

Филиал NBC KCRA в Сакраменто с вертолета запечатлел пожары на объекте. Видно по меньшей мере одно горящее здание, а также запуск и детонацию фейерверков.