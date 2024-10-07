У Казахстані відбувся референдум за будівництво АЕС: майже 70% підтримують
Майже 70% громадян Казахстану підтримали на референдумі будівництво атомної електростанції у країні. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного Інститутом комплексних соціальних досліджень СОЦІС-А.
Близько 69,8% казахів, які взяли участь у референдумі, підтримали будівництво АЕС.
Явка склала 63,87%, водночас найвищий рівень активності зафіксували в Кизилординській області, де проголосували 82% виборців. У місті Алмати участь взяли лише 25%.
Казахстан, який значною мірою залежить від вугільних електростанцій, має на меті перехід до більш екологічно чистих джерел енергії.
З огляду на потреби в електроенергії, що зростають, та обмеженість вугільних ресурсів, уряд розглядає будівництво АЕС як стратегічний крок для досягнення енергетичної незалежності та скорочення викидів вуглекислого газу. Наразі країна частково імпортує електроенергію з Росії.
За оцінками уряду, будівництво АЕС коштуватиме у близько $12 млрд.
Президент Касим-Жомарт Токаєв наголосив на необхідності залучення міжнародного консорціуму для реалізації проєкту, до складу якого увійдуть провідні світові компанії. Казахстан вже отримав пропозиції від компаній з Росії, Китаю, Франції та Південної Кореї.
Результати референдуму свідчать про зацікавленість жителів країни в розвитку новітніх енергетичних технологій, наголошують соціологи. Підтримка будівництва АЕС може стати вирішальним кроком до енергетичної безпеки та сталого розвитку Казахстану в умовах глобальних кліматичних змін.
- Наприкінці вересня 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія планує підірвати три українські АЕС.
- Польща повинна врахувати небезпеку нападу Росії на українські атомні електростанції – і якщо це станеться, країна має "негайно втрутитися", заявив президент Анджей Дуда.