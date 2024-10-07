В Казахстане прошел референдум за строительство АЭС: почти 70% поддерживают

Около 69,8% казахов, принявших участие в референдуме, поддержали строительство АЭС

Фото: NUR

Около 70% граждан Казахстана поддержали на референдуме строительство атомной электростанции в стране. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного Институтом комплексных социальных исследований СОЦИС-А.

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Около 69,8% принявших участие в референдуме казахов поддержали строительство АЭС.

Явка составила 63,87%, при этом самый высокий уровень активности зафиксировали в Кызылордынской области, где проголосовали 82% избирателей. В городе Алматы приняли участие всего 25%.

Казахстан, который в значительной степени зависит от угольных электростанций, стремится к переходу к более экологически чистым источникам энергии.

Учитывая растущие потребности в электроэнергии и ограниченность угольных ресурсов, правительство рассматривает строительство АЭС как стратегический шаг для достижения энергетической независимости и сокращения выбросов углекислого газа. В настоящее время страна частично импортирует электроэнергию из России.

По оценкам правительства, строительство АЭС обойдется около $12 млрд.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость привлечения международного консорциума для реализации проекта, в состав которого войдут ведущие мировые компании. Казахстан уже получил предложения от компаний из России, Китая, Франции и Южной Кореи.

Результаты референдума свидетельствуют о заинтересованности жителей страны в развитии новейших энергетических технологий, отмечают социологи. Поддержка строительства АЭС может стать решающим шагом к энергетической безопасности и устойчивому развитию Казахстана в условиях глобальных климатических изменений.

В конце сентября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия планирует взорвать три украинских АЭС.

Польша должна учесть опасность нападения России на украинские атомные электростанции – и если это произойдет, страна должна "немедленно вмешаться", заявил президент Анджей Дуда.