Если Россия атакует украинские АЭС, то Польша должна немедленно вмешаться – Дуда
Польша должна учесть опасность нападения России на украинские атомные электростанции – и если это произойдет, страна должна "немедленно вмешаться", заявил президент Анджей Дуда. Об этом сообщает государственное польское агентство прессы (PAP).
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Дуда напомнил, что россия уже атаковала Запорожскую и остатки Чернобыльской АЭС, и добавил: "К счастью, обошлось без ядерной катастрофы".
Политик признал, что есть риск российских атак Ровенской или Хмельницкой АЭС – и Польша должна это учесть.
"Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться в это дело, вызвать экспертов...", – заявил президент Польши.
Других подробностей, как именно Польша будет реагировать, Дуда не привел.
- 24 сентября Зеленский заявил в Совбезе ООН, что россияне готовятся атаковать три украинских АЭС.
- Также президент сообщил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, по которым потенциально может нанести удары в будущем.
- Также на Генассамблее ООН Зеленский сообщил, что в результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой.
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