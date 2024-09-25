Если Россия атакует украинские АЭС, то Польша должна немедленно вмешаться – Дуда
Анджей Дуда (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Польша должна учесть опасность нападения России на украинские атомные электростанции – и если это произойдет, страна должна "немедленно вмешаться", заявил президент Анджей Дуда. Об этом сообщает государственное польское агентство прессы (PAP).

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Дуда напомнил, что россия уже атаковала Запорожскую и остатки Чернобыльской АЭС, и добавил: "К счастью, обошлось без ядерной катастрофы".

Политик признал, что есть риск российских атак Ровенской или Хмельницкой АЭС – и Польша должна это учесть.

"Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться в это дело, вызвать экспертов...", – заявил президент Польши.

Других подробностей, как именно Польша будет реагировать, Дуда не привел.

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