Если Россия атакует украинские АЭС, то Польша должна немедленно вмешаться – Дуда

Как именно – президент не уточнил

Анджей Дуда (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Польша должна учесть опасность нападения России на украинские атомные электростанции – и если это произойдет, страна должна "немедленно вмешаться", заявил президент Анджей Дуда. Об этом сообщает государственное польское агентство прессы (PAP).

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Дуда напомнил, что россия уже атаковала Запорожскую и остатки Чернобыльской АЭС, и добавил: "К счастью, обошлось без ядерной катастрофы".

Политик признал, что есть риск российских атак Ровенской или Хмельницкой АЭС – и Польша должна это учесть.

"Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться в это дело, вызвать экспертов...", – заявил президент Польши.

Других подробностей, как именно Польша будет реагировать, Дуда не привел.

24 сентября Зеленский заявил в Совбезе ООН, что россияне готовятся атаковать три украинских АЭС.

Также президент сообщил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, по которым потенциально может нанести удары в будущем.

Также на Генассамблее ООН Зеленский сообщил, что в результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой.

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