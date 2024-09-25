Якщо Росія атакує українські АЕС, то Польща має негайно втрутитися – Дуда
Анджей Дуда (Фото: Toms Kalnins / EPA)

Польща повинна врахувати небезпеку нападу Росії на українські атомні електростанції – і якщо це станеться, країна має "негайно втрутитися", заявив президент Анджей Дуда. Про це повідомляє державна Польська агенція преси (PAP).

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Дуда нагадав, що Росія уже атакувала Запорізьку та залишки Чорнобильської АЕС, й додав: "На щастя, обійшлося без ядерної катастрофи".

Політик визнав, що є ризик російських атак на Рівненську або Хмельницьку АЕС – і Польща повинна це врахувати.

"Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися у цю справу, викликати експертів..." – заявив президент Польщі.

Інших подробиць, як саме Польща буде реагувати, Дуда не навів.

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