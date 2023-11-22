У Кишиневі перехопили запчастини радянської бронетехніки, їх намагалися переправити до Стамбула

В аеропорту Кишинева затримали п'ятьох пасажирів, які намагалися контрабандою вивезти до Стамбула запчастини для бронетехніки радянських часів. Про це повідомляє NewsMaker.md.

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Прокуратура Молдови з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомила, що під час митного огляду багажу п'яти пасажирів в аеропорту Кишинева було виявлено деталі радянської бронетехніки, пише видання.

Повідомляється, що вік затриманих підозрюваних від 30 до 57 років.

Правоохоронні органи вилучили контрабанду та розпочали кримінальне провадження.

30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.

Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет та вбив співробітника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Після цього його було знешкоджено, він згодом помер у лікарні.

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