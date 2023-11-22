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У Кишиневі перехопили запчастини радянської бронетехніки, їх намагалися переправити до Стамбула

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 12:06
У Кишиневі перехопили запчастини радянської бронетехніки, їх намагалися переправити до Стамбула - Фото
Аеропорт Кишинів (Фото - Wikipedia)

В аеропорту Кишинева затримали п'ятьох пасажирів, які намагалися контрабандою вивезти до Стамбула запчастини для бронетехніки радянських часів. Про це повідомляє NewsMaker.md.

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Прокуратура Молдови з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомила, що під час митного огляду багажу п'яти пасажирів в аеропорту Кишинева було виявлено деталі радянської бронетехніки, пише видання.

Повідомляється, що вік затриманих підозрюваних від 30 до 57 років.

Правоохоронні органи вилучили контрабанду та розпочали кримінальне провадження.

  • 30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.
  • Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет та вбив співробітника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Після цього його було знешкоджено, він згодом помер у лікарні.
Сергій Бережний
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