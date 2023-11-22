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В Кишиневе перехватили запчасти советской бронетехники, их пытались переправить в Стамбул

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 12:06
В Кишиневе перехватили запчасти советской бронетехники, их пытались переправить в Стамбул - Фото
Аэропорт Кишинев (Фото - Wikipedia)

В аэропорту Кишинева задержали пять пассажиров, которые пытались контрабандой вывезти в Стамбул запчасти для бронетехники советских времен. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что при таможенном досмотре багажа пяти пассажиров в аэропорту Кишинева были обнаружены детали советской бронетехники, пишет издание.

Сообщается, что возраст задержанных подозреваемых от 30 до 57 лет.  

Правоохранительные органы изъяли контрабанду и начали уголовное производство. 

  • 30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева один из пассажиров устроил стрельбу, людей эвакуировали.
  • Позднее выяснилось, что стрелком был гражданин Таджикистана, которого не пустили в Молдову. Он отобрал у пограничника пистолет и убил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. После этого он был обезврежен и впоследствии скончался в больнице
Сергей Бережной
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контрабандааэропортМолдовакишинев
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