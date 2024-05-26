У Литві почався другий тур виборів президента. Обирають між Науседою і Шимоніте

Фото: EPA / VALDA KALNINA

У Литві в неділю, 26 травня, відбудеться другий тур виборів президента. Громадяни країни мають обирати між чинним президентом Гітанасом Науседою та прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте.

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На попередніх виборах п'ять років тому Науседа переміг Шимоніте, набравши 66,5% голосів проти 33,5%.

Зараз Науседа також є очевидним фаворитом. У першому турі його підтримало вдвічі більше литовців, ніж Шимоніте.

З 7:00 ранку усі литовські виборчі дільниці – загалом 1895 – відкрили свої двері, вони працюватимуть до 20:00. Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян, пише LRT.

Довідка Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент). Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).

І Науседа, і Шимоніте – проукраїнські кандидати.

На дебатах у квітні Науседа сказав, що планує продовжити підтримку України: "Це завжди була моя ключова мета в роки президентського терміну, після початку війни в Україні це тільки посилилось".

Шимоніте погодилась, що головний виклик та завдання зовнішньої політики – не допустити розвалу міжнародного порядку, заснованого на правилах. "Перше і головне завдання, яке зупинить це руйнування, – це, однозначно, перемога України", – сказала вона.