Лідери країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу в блок

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Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевічс й Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою у 20-ту річницю вступу країн Балтії до Європейського союзу. Вони закликали ЄС почати переговори про вступ з Україною та Молдовою в червні 2024 року. Про це повідомила пресслужба президента Естонії.

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Глави держав заявили, що країни Балтії стали сильним внеском у європейську і трансатлантичну безпеку, зокрема з огляду на їх географічну близькість до Росії – найбезпосереднішої загрози європейській і глобальній безпеці.

Вони зазначили, що 20-річчя членства Естонії, Латвії та Литви в ЄС припадає на період, коли війна Росії проти України є нагадуванням про те, що мир у Європі не повинен сприйматися як належне.

Президенти наголосили, що "Україна сьогодні захищає демократичні цінності", і обіцяють і надалі підтримувати Україну та захищати світовий порядок, заснований на правилах. Президенти закликали ЄС почати переговори про вступ з Україною та Молдовою в червні 2024 року.

"Країни Балтії – прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює дивовижну модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися", – наголошується у спільній заяві глав держав.

15 квітня віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дасть старт для переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, очікується у другій половині червня 2024 року.

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28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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