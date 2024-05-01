Лидеры стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок

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Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз. Они призвали ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Эстонии.

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Главы государств заявили, что страны Балтии стали сильным вкладом в европейскую и трансатлантическую безопасность, в частности учитывая их географическую близость к России – самой непосредственной угрозы европейской и глобальной безопасности.

Они отметили, что 20-летие членства Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС приходится на период, когда война России против Украины является напоминанием о том, что мир в Европе не должен восприниматься как должное.

Президенты подчеркнули, что "Украина сегодня защищает демократические ценности", и обещают и в дальнейшем поддерживать Украину и защищать мировой порядок, основанный на правилах. Президенты призвали ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой в июне 2024 года.

"Страны Балтии – прекрасное свидетельство того, как членство в ЕС стимулирует впечатляющую модернизацию и экономический прогресс. Это наша реальность, которой мы хотим поделиться", – отмечается в совместном заявлении глав государств.

15 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт для переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, ожидается во второй половине июня 2024 года.

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