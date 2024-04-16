Кабмин имеет "хорошие прогнозы" по переговорам о вступлении. Посол ЕС прокомментировала

Ольга Стефанишина отметила, что все достижения Украины за предыдущие годы привели страну в точку начала переговоров о членстве в ЕС

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в июне 2024 года страны Европейского Союза могут предложить переговорную рамку для старта процесса вступления Украины. В то же время глава Представительства ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что стране до вступления нужно провести "фундаментальные реформы институтов". Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net.

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Стефанишина отметила, что 15-21 апреля будет находиться в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она акцентировала, что Украина имеет "достаточно оптимистичные прогнозы".

Чиновница отметила, что все достижения Украины за предыдущие годы привели страну в точку начала переговоров о членстве в ЕС. Она акцентировала, что с июня в рамках будущего переговорного процесса Украина должна будет определить стратегию утверждения верховенства права "с пониманием того, что простые решения уже приняты, институты созданы и функционируют, к ним есть доверие, руководители избраны прозрачным способом".

"Теперь такие институты должны быть эффективными. Теперь все, что мы получали в течение этих десяти лет, должно работать и развиваться", – подытожила Стефанишина.

Во время своего выступления, Матернова отметила, что Украине для вступления в ЕС необходимо провести "фундаментальные реформы институтов", чтобы улучшить верховенство права и судебную систему.

"Это не тайна, это то, о чем мы говорим открыто, что требуется не только от Украины, а от всех, кто хочет присоединиться к ЕС", – акцентировала она.

15 апреля Стефанишина сообщала , что решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт для переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, ожидается во второй половине июня 2024 года.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 14 декабря 2023 года ЕС постановил начать с Украиной переговоры о вступлении.

с Украиной переговоры о вступлении. 26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

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вряд ли будет подготовлен раньше июня. 4 марта Шмыгаль выразил мнение , что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.