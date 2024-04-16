Кабмін має "оптимістичні прогнози" щодо переговорів про вступ. Посол ЄС в Україні прокоментувала

Ольга Стефанішина зазначила, що всі здобутки України за попередні роки привели країну в точку початку переговорів щодо членства у ЄС

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина стверджує, що в червні 2024 року країни Європейського Союзу можуть запропонувати переговорну рамку для старту процесу зі вступу України. Водночас голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що країні до вступу потрібно провести "фундаментальні реформи інституцій". Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net.

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Стефанішина зазначила, що 15-21 квітня перебуватиме в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Вона акцентувала, що Україна має "достатньо оптимістичні прогнози".

Урядовиця зазначила, що всі здобутки України за попередні роки привели країну в точку початку переговорів щодо членства у ЄС. Вона акцентувала, що з червня в межах майбутнього переговорного процесу Україна має визначити стратегію утвердження верховенства права "з розумінням того, що прості рішення вже ухвалені, інституції створені й функціонують, до них є довіра, керівники обрані у прозорий спосіб".

"Тепер такі інституції мають бути ефективними. Тепер усе, що ми здобували протягом цих десяти років, має працювати й розвиватися", – підсумувала Стефанішина.

Під час свого виступу, Матернова наголосила, що Україні для вступу до ЄС необхідно провести "фундаментальні реформи інституцій", щоб покращити верховенство права та судову систему.

"Це не таємниця, це те, про що ми говоримо відкрито, що вимагається не тільки від України, а від усіх, хто хоче приєднатися до ЄС", — акцентувала вона.

15 квітня Стефанішина повідомляла, що рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дасть старт для переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, очікується у другій половині червня 2024 року.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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