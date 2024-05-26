В Литве начался второй тур выборов президента. Выбирают между Науседой и Шимоните

Фото: EPA / VALDA KALNINA

В Литве в воскресенье, 26 мая состоится второй тур выборов президента. Граждане страны должны выбирать между действующим президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.

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На предыдущих выборах пять лет назад Науседа победил Шимоните, набрав 66,5% голосов против 33,5%.

Сейчас Науседа тоже очевидный фаворит. В первом туре его поддержало вдвое больше литовцев, чем Шимоните.

С 7:00 утра все литовские избирательные участки – всего 1895 – открыли свои двери, они будут работать до 20:00. Голосовать могут более 2,3 млн граждан, пишет LRT.

Справка Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной). В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент). Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной). В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент).

И Науседа, и Шимоните – проукраинские кандидаты.

На дебатах в апреле Наусед сказал, что планирует продолжить поддержку Украины: "Это всегда была моя ключевая цель в годы президентского срока, после начала войны в Украине это только усилилось".

Шимоните согласилась, что главный вызов и задача внешней политики – не допустить развала международного порядка, основанного на правилах. "Первая и главная задача, которая остановит это разрушение – это, однозначно, победа Украины", — сказала она.