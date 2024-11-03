У низці штатів США Нацгвардію привели в готовність через можливі заворушення на виборах

Раніше у двох штатах були зафіксовані випадки підпалів скриньок для голосування

Вибори в США (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Сили Національної гвардії США привели в готовність у низці штатів через можливі заворушення під час президентських виборів. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на губернаторів.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Напередодні можливих громадянських заворушень у зв’язку з виборами у штатах Вашингтон, Орегон і Невада Національна гвардія перебуває в готовності. Раніше у Вашингтоні та Орегон були зафіксовані випадки підпалів скриньок для голосування, унаслідок чого були пошкоджені або знищені сотні бюлетенів.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі прокоментував підпал виборчих урн і заявив, що Національна гвардія переведена в режим готовності. Він додав, що у південно-західній частині штату вже відбулися певні випадки заворушень, пов’язаних з виборами.

Інслі із посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США наголосив, що загрози "виборчій інфраструктурі" залишаються високими.

Губернатор штату Орегон Тіна Котек у п’ятницю, 1 листопада, заявила, що Національна гвардія готова, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів.

"Офіс губернатора уважно стежить та координує роботу з місцевими, державними та федеральними органами, щоб гарантувати, що виборці штату Орегон зможуть безпечно проголосувати", – йдеться в заяві.

Губернатор штату Невада Джо Ломбардо цього тижня також оголосив, що 60 військовослужбовців Нацгвардії перебувають у готовності "для підготовки до безпечного та спокійного дня виборів".

"Це один із багатьох проактивних кроків, які вживає держава, щоб забезпечити наявність усіх можливих ресурсів для своєчасного реагування на будь-які виклики, що виникають", – наголосив він.