В ряде штатов США Нацгвардию привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах

Ранее в двух штатах были зафиксированы случаи поджогов урн для голосования

Виборы в США (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Силы Национальной гвардии США привели в готовность в ряде штатов из-за возможных беспорядков во время президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернаторов.

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В преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада Национальная гвардия находится в готовности. Ранее в Вашингтоне и Орегон были зафиксированы случаи поджогов урн для голосования, в результате чего были повреждены или уничтожены сотни бюллетеней.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли прокомментировал поджог избирательных урн и заявил, что Национальная гвардия переведена в режим готовности. Он добавил, что в юго-западной части штата уже произошли некоторые случаи беспорядков, связанных с выборами.

Инсли со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США подчеркнул, что угрозы "избирательной инфраструктуре" остаются высокими.

Губернатор штата Орегон Тина Котек в пятницу, 1 ноября, заявила, что Национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.

"Офис губернатора внимательно следит и координирует работу с местными, государственными и федеральными органами, чтобы гарантировать, что избиратели штата Орегон смогут проголосовать безопасно", — говорится в заявлении.

Губернатор штата Невада Джо Ломбардо на этой неделе также объявил, что 60 военнослужащих Нацгвардии находятся в готовности "для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов".

"Это один из многих проактивных шагов, предпринимаемых государством, чтобы обеспечить наличие всех возможных ресурсов для своевременного реагирования на любые возникающие вызовы", — подчеркнул он.