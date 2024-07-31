У парламенті Молдови обшук, пов'язаний зі справою про держзраду – NewsMaker
31 липня Служба інформації та безпеки Молдови та прокуратура з боротьби з оргзлочинністю та особливими справами проводять обшуки у будівлі парламенту. Про це повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на слова співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, а також прессекретаря прокуратури Еміля Гайтура.
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Гайтур підтвердив журналістам інформацію про те, що обшуки справді проводяться.
Співрозмовники видання зазначили, що це відбувається через справу про державну зраду. Правоохоронні органи пообіцяли журналістам повідомити подробиці пізніше.
Окрім цього, видання додало, що депутати парламенту мали зібратися на останнє засідання весняно-літньої сесії об 11:00.
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