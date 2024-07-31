В парламенте Молдовы обыск, связанный с делом о госизмене – NewsMaker

Президент Молдовы Майя Санду. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

31 июля Служба информации и безопасности Молдовы и прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особыми делами проводят обыски в здании парламента. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на слова собеседников, которые говорили на условиях анонимности, а также пресс-секретаря прокуратуры Эмиля Гайтура.

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Гайтур подтвердил журналистам информацию о том, что обыски действительно проводятся.

Собеседники издания отметили, что это происходит из-за дела о государственной измене. Правоохранительные органы пообещали журналистам сообщить подробности позже.

Кроме того, издание добавило, что депутаты парламента должны были собраться на последнее заседание весенне-летней сессии в 11:00.