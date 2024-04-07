У Польщі почалися місцеві вибори. Це перевірка на міцність уряду Туска
У неділю, 7 квітня, о 7:00 за варшавським часом по всій Польщі відкрилися виборчі дільниці. Поляки обиратимуть місцевих радників, очільників гмін, мерів і президентів міст.
Як вказує Reuters, це голосування стане першою перевіркою для уряду Дональда Туска, призначеного у грудні 2023 року після багаторічного перебування у владі консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС).
Коаліція на чолі з Туском отримала більшість на парламентських виборах у жовтні 2023 року завдяки обіцянкам скасувати суперечливу судову реформу попереднього уряду, яка зашкодила незалежності судів, а також посилити права жінок і меншин. Туск вважає, що коаліції потрібна перемога на місцевих виборах, якщо поляки хочуть уникнути повернення влади ПіС.
"Наша мрія – колись прекрасна мрія, яка сьогодні все більше втілюється у життя, – може закінчитися несподівано. Якщо хтось вірить, що свобода, права людини, права жінок, демократія, вільна економіка, самоврядування – все це постійне [...] все це знову можна втратити", – сказав він на передвиборчому мітингу у Варшаві в п'ятницю.
Оскільки коаліційні партії на місцевих виборах балотуються окремо, голосування також є шансом для Туска зміцнити позицію його партії "Громадянська коаліція" в уряді.
Лідер ПіС Ярослав Качинський вважає, що поляки мають шанс на цих виборах показати владі "жовту картку".
Другий тур виборів очільників гмін, мерів і президентів міст за необхідності може відбутися 21 квітня.
- Місцеві вибори в Польщі мають важливе значення для України, оскільки існує ймовірність, що після їхнього проведення вдасться розблокувати кордони. Місцеві вибори фактично стали каталізатором для протестів фермерів і перевізників. Один із лідерів протестів Рафал Меклер балотується до сеймика в Люблінському воєводстві за списками партії "Конфедерація".