У Польщі почалися місцеві вибори. Це перевірка на міцність уряду Туска

У неділю, 7 квітня, о 7:00 за варшавським часом по всій Польщі відкрилися виборчі дільниці – там обирають місцеву владу

Фото: EPA / Grzegorz Momot

У неділю, 7 квітня, о 7:00 за варшавським часом по всій Польщі відкрилися виборчі дільниці. Поляки обиратимуть місцевих радників, очільників гмін, мерів і президентів міст.

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Як вказує Reuters, це голосування стане першою перевіркою для уряду Дональда Туска, призначеного у грудні 2023 року після багаторічного перебування у владі консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС).

Коаліція на чолі з Туском отримала більшість на парламентських виборах у жовтні 2023 року завдяки обіцянкам скасувати суперечливу судову реформу попереднього уряду, яка зашкодила незалежності судів, а також посилити права жінок і меншин. Туск вважає, що коаліції потрібна перемога на місцевих виборах, якщо поляки хочуть уникнути повернення влади ПіС.

"Наша мрія – колись прекрасна мрія, яка сьогодні все більше втілюється у життя, – може закінчитися несподівано. Якщо хтось вірить, що свобода, права людини, права жінок, демократія, вільна економіка, самоврядування – все це постійне [...] все це знову можна втратити", – сказав він на передвиборчому мітингу у Варшаві в п'ятницю.

Оскільки коаліційні партії на місцевих виборах балотуються окремо, голосування також є шансом для Туска зміцнити позицію його партії "Громадянська коаліція" в уряді.

Лідер ПіС Ярослав Качинський вважає, що поляки мають шанс на цих виборах показати владі "жовту картку".

Другий тур виборів очільників гмін, мерів і президентів міст за необхідності може відбутися 21 квітня.