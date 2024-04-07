В Польше начались местные выборы. Это проверка на прочность правительства Туска

В воскресенье, 7 апреля, в 7:00 по варшавскому времени по всей Польше открылись избирательные участки – там избирают местные власти

Фото: EPA / Grzegorz Momot

В воскресенье, 7 апреля, в 7:00 по варшавскому времени по всей Польше открылись избирательные участки. Поляки будут выбирать местных советников, глав гмин, мэров и президентов городов.

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Как отмечает Reuters, это голосование станет первым тестом для правительства Дональда Туска, назначенного в декабре 2023 года после многолетнего пребывания у власти консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС).

Коалиция во главе с Туском получила большинство на парламентских выборах в октябре 2023 года благодаря обещаниям отменить противоречивую судебную реформу предыдущего правительства, навредившую независимости судов, а также усилить права женщин и меньшинств. Туск считает, что коалиции нужна победа на местных выборах, если поляки хотят избежать возвращения власти ПиС.

"Наша мечта – когда-то прекрасная мечта, которая сегодня все больше претворяется в жизнь, – может закончиться неожиданно. Если кто-то верит, что свобода, права человека, права женщин, демократия, свободная экономика, самоуправление – все это постоянное [...] все это снова можно потерять", — сказал он на предвыборном митинге в Варшаве в пятницу.

Поскольку коалиционные партии на местных выборах баллотируются отдельно, голосование также является шансом Туска укрепить позиции его партии "Гражданская коалиция" в правительстве.

Лидер ПиС Ярослав Качинский считает, что поляки имеют шанс на этих выборах показать властям "желтую карточку".

Второй тур выборов глав гмин, мэров и президентов городов при необходимости может состояться 21 апреля.