У Швеції заявили, що їхній флот "майже щотижня" стикається з підводними човнами РФ на Балтиці

Марко Петкович вважає, що Росія посилить активність у Балтійському морі після врегулювання війни РФ проти України

Підводний човен (Фото: Ernesto Mastrascusa/EPA)

Шведський флот "майже щотижня" зустрічає російські підводні човни в Балтійському морі. Про це повідомив операційний командувач Військово-морських сил Швеції Марко Петкович, цитує британська газета The Guardian.

За його словами, Швеція регулярно фіксує підводні човни РФ на Балтиці й готується до подальшого збільшення кількості таких випадків у разі припинення вогню або перемир'я у російсько-українській війні.

Петкович додав, що Москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, а спостереження її кораблів є звичайною частиною життя шведського флоту. Це "дуже поширене явище", сказав він, додавши, що кількість спостережень зросла в останні роки.

Регіон Балтійського моря стикається з ростом кола загроз, включаючи активність дронів, пошкодження підводної інфраструктури та постійний потік нафтових танкерів у вигляді кораблів тіньового флоту, що перевозять сиру нафту з Росії.

Нещодавно у Швеції пройшли великі навчання НАТО Playbook Merlin 25 за участю дев'яти країн, включаючи Німеччину, Францію та США. У ході навчання сотні військовослужбовців відпрацьовували навички полювання на підводні човни в унікальних умовах Балтійського моря, готуючись до можливого підводного нападу.

Горбистий підводний ландшафт Балтійського моря біля берегів Швеції ускладнює виявлення підводних човнів, оскільки вони можуть маскуватися.

Петкович зазначив, що Росія нарощує свій потенціал і щорічно виробляє один підводний човен класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та Калінінградській області. Він також зазначив, що країна проводить "цілеспрямовану та постійну програму модернізації" своїх кораблів.

"Як тільки в Україні нарешті набуде чинності перемир'я, можна буде лише припускати, і ми припускаємо, що Росія посилить свій потенціал у цьому регіоні. З урахуванням вищесказаного, [шведському] флоту необхідно постійно зростати та концентруватися на загальній ситуації", – акцентував військовий.

Він сказав, що тіньовий флот російських нафтових танкерів під цивільним прапором також викликає занепокоєння, і не виключає можливості використання таких кораблів для запуску дронів.

"Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але тіньовий флот може вплинути на наші країни з військового погляду", – сказав Петкович.

