Bloomberg: Індія орендує у Росії атомний підводний човен за $2 млрд

Російський підводний човен не може бути використаний Індією у війні, заявили співрозмовники, обізнані з умовами угоди

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Індія заплатить близько $2 млрд за оренду атомного підводного човна у Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що угоди буде досягнуто після приблизно 10 років переговорів, якраз коли російський диктатор Володимир Путін цього тижня відвідає Нью-Делі.

Читайте також Внесок у фонд війни. Чому Індія зближується з Росією та Китаєм

Переговори щодо оренди підводного човна у Росії зайшли в глухий кут протягом багатьох років через відсутність згоди щодо ціни.

Обидві сторони зараз домовилися про угоду, і індійські чиновники відвідають російську корабельню у листопаді, розповіли співрозмовники. Індія очікує отримати судно протягом двох років, хоча складність проєкту означає, що це може статися пізніше, додали вони.

Путін має прибути до Індії у четвер, 4 грудня, з першим візитом до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб підкреслити оборонні та енергетичні зв'язки між двома країнами.

Напередодні візиту Путіна начальник штабу Військово-морських сил Індії Дінеш Тріпаті заявив журналістам, що введення в експлуатацію підводного човна очікується найближчим часом, не надаючи подробиць. Підводний човен буде більшим за два, що вже входять до складу флоту країни.

Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Індії не відповіли на електронні листи з проханням про додаткову інформацію. Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони Росії та Рособоронекспорт також не відповіли на запити про коментарі.

Індія розробила балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів (SLBM) і здатні нести ядерний заряд. Теоретично це надає країні так звану ядерну тріаду – можливість доставляти ядерну зброю з суші, моря та повітря, зазначається у звіті організації Nuclear Threat Initiative.

Підводні човни з ядерною енергетичною установкою значно перевершують дизель-електричні аналоги. Вони зазвичай більші, можуть перебувати під водою значно довше і є тихішими, що ускладнює їх виявлення, особливо під час патрулювання великих просторів Індійського та Тихого океанів. Наразі Індія має 17 підводних човнів із дизельним двигуном, йдеться у звіті NTI.

Згідно з умовами оренди, російський підводний човен не може бути використаний у війні. Він допоможе Індії навчати моряків та вдосконалювати операції з атомними човнами, оскільки вона будує власні судна.

Орендоване судно буде у складі ВМС Індії протягом 10 років. Останній російський човен, також орендований на 10 років, повернувся у 2021 році. Договір оренди включатиме технічне обслуговування, заявили співрозмовники.

16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.

21 серпня 2025 року повідомлялося, що Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.