Індія випробувала нову балістичну ракету, здатну нести ядерну зброю

Нарендра Моді та Ван Ї (Фото: Handout/EPA)

Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку вглиб території свого геополітичного суперника, Китаю, якраз у той момент, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді готується до свого першого за багато років візиту до цієї країни. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Ракета Agni-5 була запущена в східному штаті Одіша, і "підтвердила всі оперативні та технічні параметри", йдеться в заяві Міністерства оборони країни.

Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень проєкту протиракетної оборони, дальність польоту ракети перевищує 5000 кілометрів. Це ставить суперників Індії, таких як Китай та Пакистан, у зону досяжності цієї зброї.

Індія та Китай ведуть запеклу боротьбу за вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Обидві країни мають напружені відносини після смертельних зіткнень на їхньому спільному гімалайському кордоні у 2020 році, які віддалили їх один від одного більше, ніж будь-коли за останні десятиліття, зазначили журналісти.

Випробування Agni-5 відбулося одразу після візиту до Нью-Делі міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який підготував передумови для візиту Моді до Китаю наприкінці серпня на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) – групи, до якої входять Росія та Пакистан.

"Стабільні, передбачувані, конструктивні зв'язки між Індією та Китаєм значно сприятимуть регіональному, а також глобальному миру та процвітанню", – заявив Моді у вівторок після зустрічі з главою МЗС Китаю.

Ракета Agni-5 також є частиною оборонної стратегії Індії проти ядерного суперника Пакистану, йдеться у матеріалі.

16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.