Индия испытала новую баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Нарендра Моди и Ван И (Фото: Handout/EPA)

Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку вглубь территории своего геополитического соперника, Китая, как раз в тот момент, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится к своему первому за много лет визиту в эту страну. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Ракета Agni-5 была запущена в восточном штате Одиша, и "подтвердила все оперативные и технические параметры", говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований проекта противоракетной обороны, дальность полета ракеты превышает 5000 километров. Это ставит соперников Индии, таких как Китай и Пакистан, в зону досягаемости этого оружия.

Индия и Китай ведут ожесточенную борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обе страны имеют напряженные отношения после смертельных столкновений на их общей гималайской границе в 2020 году, которые отдалили их друг от друга больше, чем когда-либо за последние десятилетия, отметили журналисты.

Испытание Agni-5 состоялось сразу после визита в Нью-Дели министра иностранных дел Китая Ван И, который подготовил предпосылки для визита Моди в Китай в конце августа на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – группы, в которую входят Россия и Пакистан.

"Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем будут значительно способствовать региональному, а также глобальному миру и процветанию", — заявил Моди во вторник после встречи с главой МИД Китая.

Ракета Agni-5 также является частью оборонной стратегии Индии против ядерного соперника Пакистана, говорится в материале.

16 ноября 2024 года Индия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.