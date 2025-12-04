Bloomberg: Индия арендует у России атомную подводную лодку за $2 млрд

Российская подводная лодка не может быть использована Индией в войне, заявили собеседники, знакомые с условиями соглашения

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Индия заплатит около $2 млрд за аренду атомной подводной лодки у России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что соглашение будет достигнуто после примерно 10 лет переговоров, как раз когда российский диктатор Владимир Путин на этой неделе посетит Нью-Дели.

Переговоры по аренде подводной лодки у России зашли в тупик в течение многих лет из-за отсутствия согласия по цене.

Обе стороны сейчас договорились о сделке, и индийские чиновники посетят российскую верфь в ноябре, рассказали собеседники. Индия ожидает получить судно в течение двух лет, хотя сложность проекта означает, что это может произойти позже, добавили они.

Путин должен прибыть в Индию в четверг, 4 декабря, с первым визитом в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы подчеркнуть оборонные и энергетические связи между двумя странами.

Накануне визита Путина начальник штаба Военно-морских сил Индии Динеш Трипати заявил журналистам, что ввод в эксплуатацию подводной лодки ожидается в ближайшее время, не предоставляя подробностей. Подводная лодка будет больше двух, уже входящих в состав флота страны.

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Индии не ответили на электронные письма с просьбой о дополнительной информации. Министерство иностранных дел, Министерство обороны России и Рособоронэкспорт также не ответили на запросы о комментариях.

Индия разработала баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок (SLBM) и способные нести ядерный заряд. Теоретически это предоставляет стране так называемую ядерную триаду – возможность доставлять ядерное оружие с суши, моря и воздуха, отмечается в отчете организации Nuclear Threat Initiative.

Подводные лодки с ядерной энергетической установкой значительно превосходят дизель-электрические аналоги. Они обычно больше, могут находиться под водой значительно дольше и являются более тихими, что затрудняет их обнаружение, особенно во время патрулирования больших пространств Индийского и Тихого океанов. Сейчас Индия имеет 17 подводных лодок с дизельным двигателем, говорится в отчете NTI.

Согласно условиям аренды, российская подводная лодка не может быть использована в войне. Она поможет Индии обучать моряков и совершенствовать операции с атомными лодками, поскольку она строит собственные суда.

Арендованное судно будет в составе ВМС Индии в течение 10 лет. Последняя российская лодка, также арендованная на 10 лет, вернулась в 2021 году. Договор аренды будет включать техническое обслуживание, заявили собеседники.