В Швеции заявили, что их флот "почти каждую неделю" сталкивается с подлодками РФ на Балтике

Марко Петкович считает, что Россия усилит активность в Балтийском море после урегулирования войны РФ против Украины

Подводная лодка (Фото: Ernesto Mastrascusa/EPA)

Шведский флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море. Об этом сообщил операционный командующий Военно-морских сил Швеции Марко Петкович, цитирует британская газета The Guardian.

По его словам, Швеция регулярно фиксирует подводные лодки РФ на Балтике и готовится к дальнейшему увеличению количества таких случаев в случае прекращения огня или перемирия в российско-украинской войне.

Петкович добавил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а наблюдение ее кораблей является обычной частью жизни шведского флота. Это "очень распространенное явление", сказал он, добавив, что количество наблюдений возросло в последние годы.

Регион Балтийского моря сталкивается с ростом круга угроз, включая активность дронов, повреждение подводной инфраструктуры и постоянный поток нефтяных танкеров в виде кораблей теневого флота, перевозящих сырую нефть из России.

Недавно в Швеции прошли крупные учения НАТО Playbook Merlin 25 с участием девяти стран, включая Германию, Францию и США. В ходе учений сотни военнослужащих отрабатывали навыки охоты на подводные лодки в уникальных условиях Балтийского моря, готовясь к возможному подводному нападению.

Холмистый подводный ландшафт Балтийского моря у берегов Швеции затрудняет обнаружение подводных лодок, поскольку они могут маскироваться.

Петкович отметил, что Россия наращивает свой потенциал и ежегодно производит одну подводную лодку класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Он также отметил, что страна проводит "целенаправленную и постоянную программу модернизации" своих кораблей.

"Как только в Украине наконец вступит в силу перемирие, можно будет лишь предполагать, и мы предполагаем, что Россия усилит свой потенциал в этом регионе. С учетом вышесказанного, [шведскому] флоту необходимо постоянно расти и концентрироваться на общей ситуации", — акцентировал военный.

Он сказал, что теневой флот российских нефтяных танкеров под гражданским флагом также вызывает беспокойство, и не исключает возможности использования таких кораблей для запуска дронов.

"Теневой флот сам по себе не является военной проблемой, но теневой флот может повлиять на наши страны с военной точки зрения", — сказал Петкович.

4 декабря Bloomberg писало, Индия заплатит около $2 млрд за аренду атомной подводной лодки у России. Арендованное судно будет в составе ВМС Индии в течение 10 лет.