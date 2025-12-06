В Швеции заявили, что их флот "почти каждую неделю" сталкивается с подлодками РФ на Балтике
Шведский флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море. Об этом сообщил операционный командующий Военно-морских сил Швеции Марко Петкович, цитирует британская газета The Guardian.
По его словам, Швеция регулярно фиксирует подводные лодки РФ на Балтике и готовится к дальнейшему увеличению количества таких случаев в случае прекращения огня или перемирия в российско-украинской войне.
Петкович добавил, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, а наблюдение ее кораблей является обычной частью жизни шведского флота. Это "очень распространенное явление", сказал он, добавив, что количество наблюдений возросло в последние годы.
Регион Балтийского моря сталкивается с ростом круга угроз, включая активность дронов, повреждение подводной инфраструктуры и постоянный поток нефтяных танкеров в виде кораблей теневого флота, перевозящих сырую нефть из России.
Недавно в Швеции прошли крупные учения НАТО Playbook Merlin 25 с участием девяти стран, включая Германию, Францию и США. В ходе учений сотни военнослужащих отрабатывали навыки охоты на подводные лодки в уникальных условиях Балтийского моря, готовясь к возможному подводному нападению.
Холмистый подводный ландшафт Балтийского моря у берегов Швеции затрудняет обнаружение подводных лодок, поскольку они могут маскироваться.
Петкович отметил, что Россия наращивает свой потенциал и ежегодно производит одну подводную лодку класса "Кило" в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Он также отметил, что страна проводит "целенаправленную и постоянную программу модернизации" своих кораблей.
"Как только в Украине наконец вступит в силу перемирие, можно будет лишь предполагать, и мы предполагаем, что Россия усилит свой потенциал в этом регионе. С учетом вышесказанного, [шведскому] флоту необходимо постоянно расти и концентрироваться на общей ситуации", — акцентировал военный.
Он сказал, что теневой флот российских нефтяных танкеров под гражданским флагом также вызывает беспокойство, и не исключает возможности использования таких кораблей для запуска дронов.
"Теневой флот сам по себе не является военной проблемой, но теневой флот может повлиять на наши страны с военной точки зрения", — сказал Петкович.
- 4 декабря Bloomberg писало, Индия заплатит около $2 млрд за аренду атомной подводной лодки у России. Арендованное судно будет в составе ВМС Индии в течение 10 лет.
Комментарии (0)