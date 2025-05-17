У США із в'язниці втекли 10 ув'язнених. За інформацію про них оголосили нагороду – відео
Десять ув'язнених втекли з в'язниці у Новому Орлеані 17 травня. Трьох вдалося знайти у різних частинах міста, інші перебувають у розшуку, передають CNN і MSN.
Повідомляється, що в'язням Orleans Justice Center від 19 до 42 років. Декого з них звинувачують у вбивстві, нападі зі зброєю, незаконному позбавленні волі людей, збройному пограбуванні та домашньому насильстві.
Ув'язнені зламали розсувні двері камери, вирвали з кріплень умивальник та туалет та таким чином пробили прохід через стіну. Далі вони вибралися через вантажну рампу і перелізли через огорожу. Камери відеоспостереження зафіксували, як утікачі переходять автомагістраль.
Сталося це близько 01:00, але адміністрація в'язниці виявила втечу лише близько 08:30, коли ув'язнених не опинилося на перекликанні. Не виключено, що хтось "ззовні" в'язниці допомагав їм організувати втечу.
"У нас є підстави вважати, що цим затриманим сприяли втечі особи з нашого департаменту... Ніхто не зможе вибратися з цієї установи без допомоги ззовні", – заявила шериф округу Орлеан Сьюзан Хатсон на пресконференції.
Правоохоронцям вдалося виявити трьох втікачів у різних частинах міста того ж дня. Одного з них знайшли під авто на готельному паркінгу у Французькому кварталі.
Співробітників в'язниці усунули від роботи без збереження заробітної плати до закінчення внутрішнього розслідування.
Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі написав у соцмережі, що втікачам не втекти.
"Ви можете тікати, але не можете сховатися. Ми полюватимемо на кожного з вас. Для будь-кого з громадськості, хто надасть корисну інформацію, передбачена премія в розмірі $5000", – повідомив він.
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