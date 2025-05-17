В США из тюрьмы сбежали 10 заключенных. За информацию о них объявили награду – видео

Место побега (скриншот с видео)

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане 17 мая. Троих удалось отыскать в разных частях города, остальные находятся в розыске, передают CNN и MSN.

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Сообщается, что заключенным Orleans Justice Center от 19 до 42 лет. Некоторых из них обвиняются в убийстве, нападении с оружием, незаконном лишении свободы людей, вооруженном ограблении и домашнем насилии.

Заключенные сломали раздвижные двери камеры, вырвали из креплений умывальник и туалет и таким образом пробили проход через стену. Далее они выбрались через грузовую рампу и перелезли через внешний забор. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как беглецы переходят автомагистраль.

Произошло это коло 01:00, но администрация тюрьмы обнаружила побег только около 08:30, когда заключенных не оказалось на перекличке. Не исключено, что кто-то "извне" тюрьмы помогал им организовать побег.

"У нас есть основания полагать, что этим задержанным оказали содействие в побеге лица из нашего департамента... Никто не сможет выбраться из этого учреждения без помощи извне", – заявила шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон на пресс-конференции.

Правоохранителям удалось обнаружить троих беглецов в разных частях города в тот же день. Одного из них нашли под авто на гостиничном паркинге во Французском квартале.

Сотрудников тюрьмы отстранили от работы без сохранения заработной платы до окончания внутреннего расследования.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри написал в соцсети, что беглецам не скрыться.

"Вы можете убегать, но не можете скрыться. Мы будем охотиться на каждого из вас. Для любого из общественности, кто предоставит полезную информацию, предусмотрена премия в размере $5000", – сообщил он.