У США погрожували підірвати будинок судді, який веде процес проти Трампа про шахрайство

Дональд Трамп (Фото - EPA)

Суддя, який веде судовий процес проти Дональда Трампа, отримав погрози підірвати його будинок. Про це повідомляє CNN.

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За кілька годин до початку судового засідання, на якому сторони мали надати завершальні аргументи в рамках цивільного процесу про шахрайство проти Трампа, стало відомо про загрозу підірвати будинок нью-йоркського судді Артура Енгорона, який є головою суду на цьому процесі.

Представник канцелярії суду Ел Бейкер заявив, що "стосовно судді Енгорона була загроза вибуху бомби".

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило CNN, що окружне поліційне управління та група з розмінування відреагували на загрозу.

Він також додав, що "з самого початку розгляду було залучено кілька рівнів протоколів безпеки", що вони продовжуватимуть діяти й надалі і що через загрозу судді Енгорону введено нові заходи щодо безпеки.

Суддя Енгорон ще до початку судового процесу про шахрайство ухвалив, що колишній президент Дональд Трамп та його співзвинувачувані здійснювали "постійні та неодноразові" шахрайства.

На нинішньому етапі процесу суддя розглядає питання про те, яку суму родині та бізнесам Трампа доведеться виплатити як компенсацію за прибуток, який вони, ймовірно, отримали завдяки завищенню даних у фінансовій звітності.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

26 вересня суд у Нью-Йорку визнав Трампа та його сімейний бізнес відповідальними у шахрайстві за цивільним позовом генпрокурора штату Летиції Джеймс, у якому політика звинуватили в незаконному роздмухуванні своїх активів та капіталу.

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