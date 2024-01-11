В США угрожали взорвать дом судьи, который ведет процесс против Трампа о мошенничестве

Представитель канцелярии суда заявил, что "в отношении судьи Энгорона была угроза взрыва бомбы"

Дональд Трамп (Фото - EPA)

Судья, который ведет судебный процесс против Дональда Трампа, получил угрозы взорвать его дом. Об этом сообщает CNN.

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За несколько часов до начала судебного заседания, на котором стороны должны были представить заключительные аргументы в рамках гражданского процесса о мошенничестве против Трампа, стало известно об угрозе взорвать дом нью-йоркского судьи Артура Энгорона, который является председателем суда на этом процессе.

Представитель канцелярии суда Эл Бейкер заявил, что "в отношении судьи Энгорона была угроза взрыва бомбы".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что окружное полицейское управление и группа по разминированию отреагировали на угрозу.

Он также добавил, что "с самого начала разбирательства были задействованы несколько уровней протоколов безопасности", что они будут продолжать действовать и далее, и что из-за угрозы судье Энгорону введены новые меры по обеспечению безопасности.

Судья Энгорон еще до начала судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке постановил, что бывший президент Дональд Трамп и его сообвиняемые совершали "постоянные и неоднократные" мошенничества.

На нынешнем этапе процесса судья рассматривает вопрос о том, какую сумму семье и бизнесам Трампа придется выплатить в качестве компенсации за прибыль, которую они предположительно получили благодаря завышению данных в финансовой отчетности.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.

26 сентября суд в Нью-Йорке признал Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала.

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