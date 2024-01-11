В США угрожали взорвать дом судьи, который ведет процесс против Трампа о мошенничестве
Судья, который ведет судебный процесс против Дональда Трампа, получил угрозы взорвать его дом. Об этом сообщает CNN.
За несколько часов до начала судебного заседания, на котором стороны должны были представить заключительные аргументы в рамках гражданского процесса о мошенничестве против Трампа, стало известно об угрозе взорвать дом нью-йоркского судьи Артура Энгорона, который является председателем суда на этом процессе.
Представитель канцелярии суда Эл Бейкер заявил, что "в отношении судьи Энгорона была угроза взрыва бомбы".
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что окружное полицейское управление и группа по разминированию отреагировали на угрозу.
Он также добавил, что "с самого начала разбирательства были задействованы несколько уровней протоколов безопасности", что они будут продолжать действовать и далее, и что из-за угрозы судье Энгорону введены новые меры по обеспечению безопасности.
Судья Энгорон еще до начала судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке постановил, что бывший президент Дональд Трамп и его сообвиняемые совершали "постоянные и неоднократные" мошенничества.
На нынешнем этапе процесса судья рассматривает вопрос о том, какую сумму семье и бизнесам Трампа придется выплатить в качестве компенсации за прибыль, которую они предположительно получили благодаря завышению данных в финансовой отчетности.
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- 26 сентября суд в Нью-Йорке признал Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала.
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