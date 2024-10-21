У Судані повстанці збили вантажний літак, на борту якого могли перебувати росіяни – відео
У понеділок, 21 жовтня, у Судані на Півночі Африки повстанці збили вантажний літак, на борту якого, ймовірно, перебували громадяни Росії. Про це повідомило посольство РФ в Судані.
"Представники "Сил швидкого реагування" (RSF) повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак, до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни", – йдеться у повідомленні.
Посольство в контакті з владою країни вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту, зазначили там. Однак ситуація ускладнюється тим, що зона падіння літака перебуває в охопленому боями Дарфурі, наголосили в посольстві.
Водночас російський пропагандистський Telegram-канал Mash повідомив, що на борту літака Іл-76 було щонайменше двоє росіян. Один із них – головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Інший загиблий росіянин – авіаінженер з Башкирії Антон Селиванець, його паспорт знайшли на місці падіння літака.
Проєкт Sudan War Monitor, який стежить за бойовими діями в країні, повідомив, що літак належить Об’єднаним Арабським Еміратам і був збитий помилково у районі Малха. Як стверджується, Іл-76 перевозив вантаж для самих повстанців, але вони його сприйняли за бомбардувальник армії Судану.
"Докази на уламках свідчать про те, що цей літак насправді був частиною повітряного транспорту, спонсорованого ОАЕ на підтримку самих RSF. Сповнені радощів люди на землі, які знімали уламки, здавалося, не зрозуміли, що вони збили вантажний літак, який використовувався для їх власного постачання та логістики", – йдеться у повідомленні.
- У квітні 2023 року у Судані почалася громадянська війна внаслідок непорозумінь між двома воєначальниками – Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді країни, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера Омара аль-Башира.
- Сили швидкого реагування Судану на чолі з Хамданом Дагало виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію.
- 20 вересня стало відомо, що українські спецслужби, ймовірно, атакували RSF у Судані, яке підтримує терористична група Вагнера.
- Станом на 10 вересня 2024 року, внаслідок громадянської війни в Судані загинули понад 150 000 людей.