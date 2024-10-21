У Судані повстанці збили вантажний літак, на борту якого могли перебувати росіяни – відео

Іл-76 (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 21 жовтня, у Судані на Півночі Африки повстанці збили вантажний літак, на борту якого, ймовірно, перебували громадяни Росії. Про це повідомило посольство РФ в Судані.

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"Представники "Сил швидкого реагування" (RSF) повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак, до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни", – йдеться у повідомленні.

Посольство в контакті з владою країни вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту, зазначили там. Однак ситуація ускладнюється тим, що зона падіння літака перебуває в охопленому боями Дарфурі, наголосили в посольстві.

Водночас російський пропагандистський Telegram-канал Mash повідомив, що на борту літака Іл-76 було щонайменше двоє росіян. Один із них – головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Інший загиблий росіянин – авіаінженер з Башкирії Антон Селиванець, його паспорт знайшли на місці падіння літака.

Проєкт Sudan War Monitor, який стежить за бойовими діями в країні, повідомив, що літак належить Об’єднаним Арабським Еміратам і був збитий помилково у районі Малха. Як стверджується, Іл-76 перевозив вантаж для самих повстанців, але вони його сприйняли за бомбардувальник армії Судану.

"Докази на уламках свідчать про те, що цей літак насправді був частиною повітряного транспорту, спонсорованого ОАЕ на підтримку самих RSF. Сповнені радощів люди на землі, які знімали уламки, здавалося, не зрозуміли, що вони збили вантажний літак, який використовувався для їх власного постачання та логістики", – йдеться у повідомленні.