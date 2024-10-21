В Судане повстанцы сбили грузовой самолет, на борту которого могли находиться россияне
В понедельник, 21 октября, в Судане на Севере Африки повстанцы сбили грузовой самолет, на борту которого, предположительно, находились граждане России. Об этом сообщило посольство РФ в Судане.
"Представители "Сил быстрого реагирования" (RSF) сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане", – говорится в сообщении.
Посольство в контакте с властями страны предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента, отметили там. Однако ситуация осложняется тем, что зона падения самолета находится в охваченном боями Дарфуре, отметили в посольстве.
В то же время российский пропагандистский Telegram-канал Mash сообщил, что на борту самолета Ил-76 было по меньшей мере двое россиян. Один из них – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Другой погибший россиянин – авиаинженер из Башкирии Антон Селиванец, его паспорт обнаружили на месте падения самолета.
Следящий за боевыми действиями в стране проект Sudan War Monitor сообщил, что самолет принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам и был сбит ошибочно в районе Малха. Как утверждается, Ил-76 перевозил груз для самих повстанцев, но они приняли его за бомбардировщик армии Судана.
"Доказательства на обломках свидетельствуют о том, что этот самолет на самом деле был частью воздушного транспорта, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих RSF. Радующиеся люди на земле, снимавшие обломки, казалось, не поняли, что они сбили грузовой самолет, который использовался для их собственных поставок и логистики", – говорится в сообщении.
- В апреле 2023 года в Судане началась гражданская война в результате разногласий между двумя военачальниками – Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие посты в военном правительстве страны, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера Омара аль-Башира.
- Силы быстрого реагирования Судана во главе с Хамданом Дагало выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
- 20 сентября стало известно, что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали RSF в Судане, поддерживаемом террористической группой Вагнера.
- По состоянию на 10 сентября 2024 года в результате гражданской войны в Судане погибли более 150 000 человек.