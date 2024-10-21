В Судане повстанцы сбили грузовой самолет, на борту которого могли находиться россияне

Ил-76 (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 21 октября, в Судане на Севере Африки повстанцы сбили грузовой самолет, на борту которого, предположительно, находились граждане России. Об этом сообщило посольство РФ в Судане.

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"Представители "Сил быстрого реагирования" (RSF) сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане", – говорится в сообщении.

Посольство в контакте с властями страны предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента, отметили там. Однако ситуация осложняется тем, что зона падения самолета находится в охваченном боями Дарфуре, отметили в посольстве.

В то же время российский пропагандистский Telegram-канал Mash сообщил, что на борту самолета Ил-76 было по меньшей мере двое россиян. Один из них – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Другой погибший россиянин – авиаинженер из Башкирии Антон Селиванец, его паспорт обнаружили на месте падения самолета.

Следящий за боевыми действиями в стране проект Sudan War Monitor сообщил, что самолет принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам и был сбит ошибочно в районе Малха. Как утверждается, Ил-76 перевозил груз для самих повстанцев, но они приняли его за бомбардировщик армии Судана.

"Доказательства на обломках свидетельствуют о том, что этот самолет на самом деле был частью воздушного транспорта, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих RSF. Радующиеся люди на земле, снимавшие обломки, казалось, не поняли, что они сбили грузовой самолет, который использовался для их собственных поставок и логистики", – говорится в сообщении.