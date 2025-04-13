У Судані внаслідок нападів на табори загинули сотні людей

Напади на місто Ель-Фашир і два табори для переселенців, розташовані у цьому регіоні, приписують воєнізованим "Силам швидкого реагування Судану"

Жінки у Судані (Фото: ЕРА/DIEGO MENJIBAR)

Понад 100 цивільних осіб, серед яких щонайменше 20 дітей та медичний персонал, загинули внаслідок низки нападів, що розпочалися наприкінці минулого тижня в західному Судані, в регіоні Дарфур. Про це повідомляє BBC, посилаючись на інформацію від ООН.

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Напади на місто Ель-Фашир і два табори для вимушених переселенців, розташовані у цьому регіоні, приписують воєнізованим "Силам швидкого реагування Судану". Вони заперечили звинувачення, заявивши, що інформація про напади є "вигаданою".

Табори Замзам та Абу-Шук надають притулок понад 700 000 осіб, більшість з яких перебувають у дуже складних умовах, наближених до голоду. Напади відбулися напередодні другої річниці початку громадянської війни між суданськими повстанцями та армією.

Гуманітарний координатор ООН в Судані Клементина Нквета-Саламі заявила, що вона шокована інцидентами. Міжнародна організація Relief International повідомила, що під час нападу на табір Замзам було жорстоко вбито дев'ять її співробітників, серед яких лікарі та водії, які допомагали хворим.

13 квітня житель табору Замзам, який працює на громадській кухні, що забезпечує харчування для біженців, розповів BBC, що ситуація в таборі катастрофічна. Він зазначив, що загинули багато молодих людей, зокрема ті, хто працював на кухні, та лікарі, які допомагали відновити роботу лікарні. Він також додав, що всі виходи з табору заблоковані, табір оточений з усіх боків.

У квітні 2023 року у Судані почалася громадянська війна внаслідок непорозумінь між двома воєначальниками – Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мохамедом Хамданом Дагало. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді країни, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера Омара аль-Башира.

Сили швидкого реагування Судану на чолі з Хамданом Дагало виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію.

20 вересня стало відомо, що українські спецслужби, ймовірно, атакували RSF у Судані, яке підтримує терористична група Вагнера.

Станом на 10 вересня 2024 року, внаслідок громадянської війни в Судані загинули понад 150 000 людей.