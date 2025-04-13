В Судане в результате нападений на лагеря погибли сотни человек

Нападения на город Эль-Фашир и два лагеря для переселенцев приписывают военизированным "Силам быстрого реагирования Судана"

Женщины в Судане (Фото: ЕРА/DIEGO MENJIBAR)

Более 100 гражданских лиц, среди которых по меньшей мере 20 детей и медицинский персонал, погибли в результате ряда нападений, начавшихся в конце прошлой недели в западном Судане, в регионе Дарфур. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на информацию от ООН.

Нападения на город Эль-Фашир и два лагеря для вынужденных переселенцев, находящихся в этом регионе, приписываются военизированным "Силам быстрого реагирования Судана". Они отрицали обвинения, заявив, что информация о нападениях является "вымышленной".

Лагеря Замзам и Абу-Шук предоставляют убежище более 700 000 человек, большинство из которых находятся в очень сложных условиях, приближенных к голоду. Нападения произошли в канун второй годовщины начала гражданской войны между суданскими повстанцами и армией.

Гуманитарный координатор ООН в Судане Клементина Нквета-Салами заявила, что она шокирована инцидентами. Международная организация Relief International сообщила, что во время нападения на лагерь Замзам были жестоко убиты девять ее сотрудников, среди которых врачи и водители, помогавшие больным.

13 апреля житель лагеря Замзам, работающий на общественной кухне, обеспечивающей питание для беженцев, рассказал BBC, что ситуация в лагере катастрофическая. Он отметил, что погибли многие молодые люди, в том числе работавшие на кухне и врачи, которые помогали возобновить работу больницы. Он также добавил, что все выходы из лагеря заблокированы и лагерь окружен со всех сторон.

В апреле 2023 года в Судане началась гражданская война в результате недоразумений между двумя военачальниками – Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие посты в военном правительстве страны, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера Омара аль-Башира.

Силы быстрого реагирования Судана во главе с Хамданом Дагало выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

20 сентября стало известно, что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали RSF в Судане, поддерживаемом террористической группой Вагнера.

По состоянию на 10 сентября 2024 года в результате гражданской войны в Судане погибли более 150 000 человек.