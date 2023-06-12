Помер друг Путіна Сільвіо Берлусконі

В Італії помер колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, друг російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Лідеру партії Forza Italia та засновнику Mediaset було 86 років.

Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації – 45 днів – яка закінчилася кілька тижнів тому через пневмонію та форму лейкемії.

Сільвіо Берлусконі був італійським медіа-магнатом і політиком, який обіймав посаду прем'єр-міністра Італії у чотирьох урядах з 1994 по 1995 рік, з 2001 по 2006 рік та з 2008 по 2011 рік.

Берлусконі піднявся на політичне тло Італії наприкінці 60-х років минулого століття. Він був власником контрольного пакету акцій Mediaset та володів італійським футбольним клубом "Мілан" з 1986 по 2017 рік.

У 2018 році Forbes поставив його на 190-е місце серед найбагатших людей світу зі статками $8 млрд.

У 2009 році Forbes поставив його на 12-е місце у списку найвпливовіших людей світу через його домінування в італійській політиці протягом понад 20 років на чолі правоцентристської коаліції.

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1 серпня 2013 року Берлусконі було визнано винним у податковому шахрайстві Верховним касаційним судом Італії. Його засудили до чотирьох років ув'язнення. Через вік він був звільнений від прямого тюремного ув'язнення і натомість відбував покарання, виконуючи громадські роботи.

Берлусконі виступав на захист Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявляючи, що його "штовхнули" до війни російські націоналісти.

Він також заявляв, що президент Володимир Зеленський винен у війні Росії проти України, тому що хотів "влаштувати атаки" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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