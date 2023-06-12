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Умер друг Путина Сильвио Берлускони

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 11:40
Умер друг Путина Сильвио Берлускони - Фото
Сильвио Берлускони (Фото: EPA)

В Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, друг российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру партии Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет.

Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации – 45 дней – которая закончилась несколько недель назад из-за пневмонии и формы лейкемии

Сильвио Берлускони был итальянским медиа-магнатом и политиком, который занимал пост премьер-министра Италии в четырех правительствах с 1994 по 1995 год, с 2001 по 2006 год и с 2008 по 2011 год.

Берлускони поднялся на политический фон Италии в конце 60-х годов прошлого века. Он был держателем контрольного пакета акций Mediaset и владел итальянским футбольным клубом "Милан" с 1986 по 2017 год.

В 2018 году Forbes поставил его на 190-е место среди самых богатых людей мира с состоянием в $8 млрд.

В 2009 году Forbes поставил его на 12-е место в списке самых влиятельных людей мира из-за его доминирования в итальянской политике на протяжении более 20 лет во главе правоцентристской коалиции.

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1 августа 2013 года Берлускони был признан виновным в налоговом мошенничестве Верховным кассационным судом Италии. Его приговорили к четырем годам тюрьмы. Из-за возраста он был освобожден от прямого тюремного заключения и вместо этого отбывал наказание, выполняя общественные работы.

Берлускони выступал в защиту Путина после полномасштабного вторжения России в Украину, заявляя, что его "толкнули" к войне российские националисты.

Он также заявлял, что президент Владимир Зеленский виноват в войне России против Украины, потому что хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 

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Наталья Медведева
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Сильвио Берлусконисмерть
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