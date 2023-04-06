Берлускони страдает от лейкемии, поэтому он попал в больницу — Corriere della Sera

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия (рак крови) — это стало причиной его госпитализации. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что Берлускони страдает от лейкемии, что и стало причиной его госпитализации 5 апреля.

Отмечается, что поводом для его предыдущего попадания в больницу стали не только плановые анализы, но и необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что политик попал в реанимацию из-за проблем с дыханием.

Министр иностранных дел Италии и однопартиец экс-чиновника Антонио Таяни сообщил, что 86-летний Берлускони способен разговаривать после госпитализации.

По словам Таяни, пребывание Берлускони в больнице связано с проблемой со здоровьем, которая не была решена ранее. Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь.

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