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Берлускони страдает от лейкемии, поэтому он попал в больницу — Corriere della Sera

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 10:25
Берлускони страдает от лейкемии, поэтому он попал в больницу — Corriere della Sera - Фото
Сильвио Берлускони (Фото: EPA)

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия (рак крови) — это стало причиной его госпитализации. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Берлускони страдает от лейкемии, что и стало причиной его госпитализации 5 апреля.

Отмечается, что поводом для его предыдущего попадания в больницу стали не только плановые анализы, но и необходимое лечение. 

Ранее сообщалось, что политик попал в реанимацию из-за проблем с дыханием. 

Министр иностранных дел Италии и однопартиец экс-чиновника Антонио Таяни сообщил, что 86-летний Берлускони способен разговаривать после госпитализации.

По словам Таяни, пребывание Берлускони в больнице связано с проблемой со здоровьем, которая не была решена ранее. Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь.

Читайте также: Берлускони после скандала с Зеленским сменил риторику. Говорит о поддержке Украины и мире 

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Сильвио Берлускони италия болезнь лейкемия
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