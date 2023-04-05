UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлускони попал в реанимацию – ANSA

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 17:46
Берлускони попал в реанимацию – ANSA - Фото
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (фото: EPA)

5 апреля 2023 года бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию из-за проблем с дыханием. Об этом написало издание ANSA со ссылкой на собственные источники.

Берлускони с проблемами сердечно-сосудистой системы доставили в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. На прошлой неделе он уже проводил там некоторое время, пишет издание.

Министр иностранных дел Италии и однопартиец экс-чиновника Антонио Таяни сообщил, что 86-летний Берлускони способен разговаривать после госпитализации. По словам Таяни, пребывание Берлускони в больнице связано с проблемой со здоровьем, которая не была решена ранее. Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь.

Берлускони перенес операцию на сердце в 2016 году и дважды был госпитализирован в 2022 году из-за COVID-19.

  • В октябре 2022 года экс-премьер Италии оправдывал Путина и обвинил Зеленского в войне России против Украины.
  • В январе 2023 года Зеленский ответил Берлускони: "К нему во двор на танке не заезжал партнер из РФ и не бил ракетами".

Читайте также: Премьер Италии заблокировала продажу местной компании российскому Яндексу

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антонио Таяни Сильвио Берлускони италия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 