Берлускони попал в реанимацию – ANSA

5 апреля 2023 года бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию из-за проблем с дыханием. Об этом написало издание ANSA со ссылкой на собственные источники.

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Берлускони с проблемами сердечно-сосудистой системы доставили в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. На прошлой неделе он уже проводил там некоторое время, пишет издание.

Министр иностранных дел Италии и однопартиец экс-чиновника Антонио Таяни сообщил, что 86-летний Берлускони способен разговаривать после госпитализации. По словам Таяни, пребывание Берлускони в больнице связано с проблемой со здоровьем, которая не была решена ранее. Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь.

Берлускони перенес операцию на сердце в 2016 году и дважды был госпитализирован в 2022 году из-за COVID-19.

В октябре 2022 года экс-премьер Италии оправдывал Путина и обвинил Зеленского в войне России против Украины.

В январе 2023 года Зеленский ответил Берлускони: "К нему во двор на танке не заезжал партнер из РФ и не бил ракетами".

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Артем Джеріпа

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