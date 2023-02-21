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Зеленский о Берлускони: К нему во двор на танке не заезжал партнер из РФ и не бил ракетами

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21.02.2023, 21:44
Зеленский о Берлускони: К нему во двор на танке не заезжал партнер из РФ и не бил ракетами - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал критические высказывания бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о российско-украинской войне. В ходе совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая сегодня находится с визитом в Киеве, президент отметил, что дом Берлускони не был под обстрелами ракет, а во двор не заезжал российский танк.

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"Мне кажется, дом господина Берлускони никогда не бомбили ракетами ежедневно. И слава Богу, что к нему во двор на танке не заехал его партнер из РФ, не уничтожил его родных и близких. Думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в три ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, чтобы что-то есть, потому что в течение следующих двух-трех дней может просто не быть света из-за такой большой любви братского российского народа", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, желает мира каждой семье в Италии, и что некоторые могут не понимать происходящего – у украинцев просто забирают жизни.

"Я желаю, чтобы в Италии такого не было, и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия", – сказал Зеленский.

Он считает, что для того, чтобы до конца сформулировать свое мнение по поводу российско-украинской войны, нужно приехать в Украину и увидеть все собственными глазами.

  • Недавно Берлускони сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. Правительство Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони. 

Читайте также: Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи МИД

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Сильвио Берлускони италия
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