Берлускони после скандала с Зеленским сменил риторику. Говорит о поддержке Украины и мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после скандала с критикой президента Владимира Зеленского начал говорить о поддержке Украины. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, факты говорят о том, что Италия всегда поддерживала украинский народ и голосовала в своем парламенте и Европе за военную и финансовую помощь без колебаний.

"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира. Я надеюсь, что вскоре будет найдено дипломатическое решение этой очень опасной войны для всех нас", — сказал Берлускони.

Он заявил, что предложил большой план Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ положить конец войне РФ против Украины.

Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.

В украинском МИД заявили, что Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи.

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Дмитро Гриниченко

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