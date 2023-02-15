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Берлускони после скандала с Зеленским сменил риторику. Говорит о поддержке Украины и мире

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 09:16
Берлускони после скандала с Зеленским сменил риторику. Говорит о поддержке Украины и мире - Фото
Сильвио Берлускони (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после скандала с критикой президента Владимира Зеленского начал говорить о поддержке Украины. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, факты говорят о том, что Италия всегда поддерживала украинский народ и голосовала в своем парламенте и Европе за военную и финансовую помощь без колебаний. 

"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира. Я надеюсь, что вскоре будет найдено дипломатическое решение этой очень опасной войны для всех нас", — сказал Берлускони.

Он заявил, что предложил большой план Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ положить конец войне РФ против Украины. 

Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь.  Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони. 

В украинском МИД заявили, что Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи.

Читайте также: Премьер Италии: Единственный способ достичь мира в Украине – это помочь ей обороняться

Дмитро Гриниченко
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Сильвио Берлускони война италия военная помощь переговоры с россией
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