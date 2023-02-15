Берлускони после скандала с Зеленским сменил риторику. Говорит о поддержке Украины и мире
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони после скандала с критикой президента Владимира Зеленского начал говорить о поддержке Украины. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, факты говорят о том, что Италия всегда поддерживала украинский народ и голосовала в своем парламенте и Европе за военную и финансовую помощь без колебаний.
"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира. Я надеюсь, что вскоре будет найдено дипломатическое решение этой очень опасной войны для всех нас", — сказал Берлускони.
Он заявил, что предложил большой план Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ положить конец войне РФ против Украины.
Ранее Берлускони обвинил Украину в начале войны против России, сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским, если был бы премьер-министром, а также заявил, что президенту США Джо Байдену стоит принудить Украину к капитуляции, перестав оказывать помощь. Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони подтвердило свою поддержку Украины после заявления Берлускони.
В украинском МИД заявили, что Берлускони пытается целовать кровавые руки Путина так же, как делал это с Каддафи.
- Недавно издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул: диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.
- После высказываний Берлускони новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет проевропейским и пронатовским. Она подчеркнула, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.
- Итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявлял, что украинцы не должны в одиночку решать, как вести войну против России, а также поставил под сомнение безоговорочную поддержку Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что это личное мнение политика, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони четко артикулировала — страна будет и дальше поддерживать Украину.
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