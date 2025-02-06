Уряд Мілея заборонив в Аргентині зміну статі та гормональні терапії для неповнолітніх

Уряд визнав, що "гендерна ідеологія, застосована до дітей силою чи психологічним примусом, що є жорстоким поводженням з дітьми"

Протест груп LGTBI+ проти політики Мілея (Фото: ЕРА/ISAAC FONTANA)

Уряд президента Аргентини Хав’єра Мілея 5 лютого заборонив неповнолітнім до 18 років проходити лікування й операції зі зміни статі. Раніше це дозволяв закон, ухвалений парламентом у 2012 році, передає іспанський мовник Rtve.

"Уряд вирішив внести зміни до закону про гендерну ідентичність і заборонити гормональне лікування та операції з адаптації тіла для неповнолітніх віком до 18 років", – заявив речник аргентинського лідера Мануель Адорні.

Зазначається, що уряд визнав: "Гендерна ідеологія, доведена до крайності та застосована до дітей силою чи психологічним примусом, є жорстоким поводженням з дітьми".

Він нагадав, що ухвалений у травні 2012 року закон про гендерну ідентичність дозволяє людям проходити гормональну терапію й операції для зміни статі відповідно до їхньої ідентичності. Цей закон поширюється не лише на дорослих, а й на неповнолітніх до 18 років, якщо вони мають згоду батьків. Якщо ж згоди немає, вони можуть звернутися до суду.

"Ці втручання, яким піддаються діти, становлять серйозний ризик для їхнього здоров’я, як фізичного, так і психічного, оскільки вони передбачають переривання процесу їхнього дозрівання. Крім того, у багатьох випадках наслідки цих методів лікування й операцій є незворотними", – додав Адорні.

28 січня 2025 року президент США Трамп підписав укази про скасування принципу DEI (різноманітність, справедливість та інклюзивність) в американській армії.

Сьогодні, 6 лютого, він підписав указ, яким забороняється трансгендерним жінкам [біологічним чоловікам] брати участь у жіночих спортивних змаганнях.