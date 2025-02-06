Правительство Милея запретило несовершеннолетним в Аргентине изменять пол

Правительство признало, что "гендерная идеология, примененная к детям силой или психологическим принуждением, является жестоким обращением с детьми"

Протест групп LGTBI+ против политики Милея (Фото: ЕРА/ISAAC FONTANA)

Правительство президента Аргентины Хавьера Милея 5 февраля запретило несовершеннолетним до 18 лет проходить лечение и операции по изменению пола. Ранее это разрешал закон, принятый парламентом в 2012 году, передает испанский вещатель Rtve.

"Правительство решило внести изменения в закон о гендерной идентичности и запретить гормональное лечение и операции по адаптации тела для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет", — заявил спикер аргентинского лидера Мануэль Адорни.

Отмечается, что правительство признало: "Гендерная идеология, доведенная до крайности и примененная к детям силой или психологическим принуждением, является жестоким обращением с детьми".

Он напомнил, что принятый в мае 2012 года закон о гендерной идентичности позволяет людям проходить гормональную терапию и операции по изменению пола в соответствии с их идентичностью. Этот закон распространяется не только на взрослых, но и на несовершеннолетних до 18 лет, если у них есть согласие родителей. Если же согласия нет, они могут обратиться в суд.

"Эти вмешательства, которым подвергаются дети, представляют серьезный риск для их здоровья, как физического, так и психического, поскольку они предусматривают прерывание процесса их созревания. Кроме того, во многих случаях последствия этих методов лечения и операций необратимы", — добавил Адорни.

28 января 2025 года президент США Трамп подписал указы об отмене принципа DEI (разнообразие, справедливость и инклюзивность) в американской армии.

Сегодня, 6 февраля, он подписал указ, которым запрещается трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.