У Вірменії анонсували навчання з військовими США, у Кремлі "насторожилися"

11 вересня у Вірменії розпочнуться спільні вірмено-американські військові навчання миротворчих сил Eagle Partner 2023. У Кремлі одразу заявили, що проведення таких навчань "викликає настороженість". Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

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Навчання військових Вірменії та США заплановані з 11 до 20 вересня та пройдуть у рамках підготовки до участі вірменських військових у міжнародних миротворчих місіях, заявили у Міноборони Вірменії. За офіційними даними, одним із завдань навчань є "підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру".

У пресслужбі Пентагону повідомили Reuters, що навчання будуть обмеженими – у них візьмуть участь 85 американських та 175 вірменських військових.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що намір Вірменії провести спільні навчання зі США "викликає настороженість".

Вірменія входить до російського військового блоку ОДКБ, але водночас підтримує партнерські відносини з НАТО, а перші спільні навчання військових США та Вірменії відбулись ще 2013 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 3 вересня заявив в інтерв'ю, що залежність Вірменії лише від Росії у питаннях безпеки була "стратегічною помилкою".

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