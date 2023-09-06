RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Вірменії анонсували навчання з військовими США, у Кремлі "насторожилися"

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 16:57
У Вірменії анонсували навчання з військовими США, у Кремлі
Міністерство оборони Вірменії (Фото - mil.am)

11 вересня у Вірменії розпочнуться спільні вірмено-американські військові навчання миротворчих сил Eagle Partner 2023. У Кремлі одразу заявили, що проведення таких навчань "викликає настороженість". Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Навчання військових Вірменії та США заплановані з 11 до 20 вересня та пройдуть у рамках підготовки до участі вірменських військових у міжнародних миротворчих місіях, заявили у Міноборони Вірменії. За офіційними даними, одним із завдань навчань є "підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру".

У пресслужбі Пентагону повідомили Reuters, що навчання будуть обмеженими – у них візьмуть участь 85 американських та 175 вірменських військових.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що намір Вірменії провести спільні навчання зі США "викликає настороженість".

Вірменія входить до російського військового блоку ОДКБ, але водночас підтримує партнерські відносини з НАТО, а перші спільні навчання військових США та Вірменії відбулись ще 2013 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 3 вересня заявив в інтерв'ю, що залежність Вірменії лише від Росії у питаннях безпеки була "стратегічною помилкою".

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОВірменіявійськові навчанняодкб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 