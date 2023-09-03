Орієнтація на Росію "була стратегічною помилкою" для Вірменії – прем'єр-міністр

Залежність Вірменії лише від Росії у питаннях безпеки була "стратегічною помилкою". Це визнав в інтерв'ю італійській La Repubblica прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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Пашинян заявив, що для Вірменії було "стратегічною помилкою" покладатися виключно на Росію як на гаранта своєї безпеки, оскільки РФ виявилася неспроможною забезпечити свої гарантії й зараз її можливості впливати на ситуацію в регіоні постійно знижуються.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з Росією, зокрема коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї та боєприпасів (для війни проти України. – Ред.), і в цій ситуації зрозуміло, що РФ не зможе забезпечити безпеку Вірменії, навіть якщо захоче", – сказав Пашинян.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала. Одним із пунктів угоди Єревана, Баку та РФ було розгортання російського контингенту на лінії розмежування, однак у грудні 2022 року Пашинян завив, що "російський контингент не виконує зобов'язання Москви щодо утримання Лачинського коридору під контролем".

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