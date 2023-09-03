Ориентация на Россию "была стратегической ошибкой" для Армении – премьер-министр
Зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой". Это признал в интервью итальянской La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян заявил, что для Армении было "стратегической ошибкой" полагаться исключительно на Россию как на гаранта своей безопасности, поскольку РФ оказалась не в состоянии обеспечить свои гарантии и сейчас ее возможности влиять на ситуацию в регионе постоянно снижается.
"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупок оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах (для войны против Украины. – Ред), и в этой ситуации понятно, что РФ не сможет обеспечить безопасность Армении, даже если захочет", — сказал Пашинян.
27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. Один из пунктов соглашения Еревана, Баку и РФ было развертывание российского контингента на линии разграничения, однако в декабре 2022 года Пашинян завил, что "российский контингент не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем".
- В начале осени 2022 года Пашинян посетовал, что союзники не дают Армении уже закупленное оружие. В ноябре он отказался подписывать итоговые документы саммита ОДКБ.
- В январе 2023 года Армения отказалась пускать к себе на учения российские войска.
- 16 июля 2023 года МИД Азербайджана обвинило Россию в нарушении союзнической декларации после того как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.
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