UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ориентация на Россию "была стратегической ошибкой" для Армении – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 15:45
Ориентация на Россию
Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото - EPA)

Зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой". Это признал в интервью итальянской La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пашинян заявил, что для Армении было "стратегической ошибкой" полагаться исключительно на Россию как на гаранта своей безопасности, поскольку РФ оказалась не в состоянии обеспечить свои гарантии и сейчас ее возможности влиять на ситуацию в регионе постоянно снижается.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупок оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах (для войны против Украины. – Ред), и в этой ситуации понятно, что РФ не сможет обеспечить безопасность Армении, даже если захочет", — сказал Пашинян.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. Один из пунктов соглашения Еревана, Баку и РФ было развертывание российского контингента на линии разграничения, однако в декабре 2022 года Пашинян завил, что "российский контингент не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем".

Читайте также: Премьер Армении: Мы – не союзники России в войне с Украиной

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
никол пашинянармениябезопасность
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 