Ориентация на Россию "была стратегической ошибкой" для Армении – премьер-министр

Зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой". Это признал в интервью итальянской La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Пашинян заявил, что для Армении было "стратегической ошибкой" полагаться исключительно на Россию как на гаранта своей безопасности, поскольку РФ оказалась не в состоянии обеспечить свои гарантии и сейчас ее возможности влиять на ситуацию в регионе постоянно снижается.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе когда дело касалось закупок оружия и боеприпасов. Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах (для войны против Украины. – Ред), и в этой ситуации понятно, что РФ не сможет обеспечить безопасность Армении, даже если захочет", — сказал Пашинян.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. Один из пунктов соглашения Еревана, Баку и РФ было развертывание российского контингента на линии разграничения, однако в декабре 2022 года Пашинян завил, что "российский контингент не выполняет обязательства Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем".

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