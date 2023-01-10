Армения отказалась пускать к себе войска союзников по ОДКБ на учения

Министерство обороны Армении уведомило Организацию Договора о коллективной безопасности, что официальный Ереван считает "нецелесообразным в нынешней ситуации" проведение в 2023 году в стране военных учений ОДКБ. Об этом заявил на пресс-конференции армянский премьер Никол Пашинян.

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Речь идет о запланированных учениях "Нерушимое братство — 2023".

Помимо этого, он прокомментировал слухи, что Армения якобы пригрозила выйти из ОДКБ и СНГ, если до 10 января не будет решен вопрос разблокирования Лачинского коридора, заблокированного Азербайджаном с 12 декабря.

"Мы с нашими партнерами не разговариваем на языке ультиматумов, все, что мы хотим сказать, мы говорим публично", – сказал армянский премьер, не опровергнув и не подтвердив намерения относительно ОДКБ и СНГ.

Это не первый демарш главы правительства Армении в адрес Кремля и союзников по военно-политическому союзу.

В начале осени 2022 года Пашинян посетовал, что союзники не дают Армении уже закупленное оружие; кто это, не сказал.

В ноябре он не подписал итоговую декларацию саммита ОДКБ, аргументировав отказ отсутствием в документе оценки действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Затем, когда вспыхнул очередной конфликт на армяно-азербайджанской границе, Ереван заявил, что отказывается от участия в военных учениях союзников.

В декабре Пашинян заявил о бесполезности российских войск в Нагорном Карабахе, так как они не выполняют обязательство Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем.

В первую неделю 2023 года около российской базы в Гюмри прошли массовые протесты против бездействия российских войск в ситуации с Лачином.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе возобновилась война, которая закончилась 10 ноября капитуляцией Армении. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.

Євген Пилипенко

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