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В Армении анонсировали учения с военными США, в Кремле "насторожились"

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 16:57
В Армении анонсировали учения с военными США, в Кремле
Министерство обороны Армении (Фото - mil.am)

11 сентября в Армении начнутся совместные армяно-американские военные учения миротворческих сил Eagle Partner 2023. В Кремле сразу заявили, что проведение таких учений "вызывает настороженность". Об этом сообщает Радио Азатутюн.

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Учения военных Армении и США запланированы с 11 по 20 сентября и пройдут в рамках подготовки к участию армянских военных в международных миротворческих миссиях, заявили в Минобороны Армении. По официальным данным, одной из задач учений является "повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В пресс-службе Пентагона сообщили Reuters, что учения будут ограниченными – в них примут участие 85 американских и 175 армянских военных.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерение Армении провести совместные учения с США "вызывает настороженность".

Армения входит в российский военный блок ОДКБ, но при этом поддерживает партнерские отношения с НАТО, а первые совместные учения военных США и Армении прошли еще в 2013 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября заявил в интервью, что зависимость Армении только от России в вопросах безопасности была "стратегической ошибкой"

Сергей Бережной
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