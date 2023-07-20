В Естонії пройшли навчання стратегічних бомбардувальників та винищувачів НАТО

В Естонії 19 липня пройшли авіаційні навчання за участю стратегічних бомбардувальників ВПС США B-52H Stratofortress та літаків ВПС Великої Британії, Франції та Румунії. Про це повідомляє Delfi.

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У ході навчань відпрацьовувався супровід американських B-52H винищувачами Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії з авіабази Емарі, а з авіабази Шауляй у Литві – французькими винищувачами Rafale та винищувачами F-16 ВПС Румунії. Дозаправлення ескорту у повітрі проводив повітряний танкер А330 ВПС Франції.

США регулярно проводять навчання з союзниками, щоб відпрацювати взаємодію у разі реагування на ймовірні кризи.

B-52H Stratofortress – багатофункціональний стратегічний бомбардувальник, здатний літати на висоті до 15 км і носити не тільки звичайну та високоточну, але і ядерну зброю.

9 червня винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО.

14 червня винищувачі Typhoon Британських ВПС в Естонії підняли на перехоплення російського розвідувального Іл-20 і двох винищувачів Су-27.

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